“Mi novio resultó ser muy celoso... Tiene mis redes sociales y copió mi WhatsApp”

“Mi novio resultó ser muy celoso, demasiado, por todo me controla y terminé con él. Al tiempo decidimos regresar porque me prometió que iba a cambiar, me dijo que estaba yendo a terapia y volvimos. Las cosas cambiaron un montón, pero solo por unas semanas. Ahora me di cuenta que tiene mis redes sociales y copió mi WhatsApp, le descubrí un montón de pantallazos de conversaciones personales, hizo un perfil falso para hablar con todas las personas que me hablan, no importa si es mujer u hombre, entonces definitivamente lo terminé, ahora me está pidiendo perdón y él dice que todo eso era una broma”.

1. Los celos van a crear una estructura de relación muy compleja, que puede llegar a tener conductas con círculos de violencia a diferentes niveles, por tanto son inadmisibles y son una señal de consideración para evaluar si es conveniente o no seguir en dicha relación.

2. Si usted considera que hay control, que limita su libertad y que invade su privacidad, tal y como usted lo describe, hay que tener mucho cuidado, porque esto no es un tema de “te lo prometo, esta vez es en serio”. La persona cambia el control, la invasión de la privacidad y respeta la libertad o simplemente no funciona.

3. Terminar una relación porque una persona se siente ahogada, frustrada, controlada, coaccionada, invadida, limitada y más, es una decisión con fundamento, aunque para él sea solo una broma, pero no parece que lo sea. Este comportamiento es claramente compatible con un perfil de celos de consideración importante, que no se puede omitir.

4. Si usted ya terminó esta relación, es conveniente que si tiene dudas con respecto a esta realidad, debería darse la oportunidad, a la mayor brevedad, de buscar ayuda terapéutica, porque permitirse una relación bajo un esquema de control, es un indicador de una fuerte necesidad de trabajar en autoafirmación, dentro de muchos otros aspectos, para lograr establecer criterios de elección que posibiliten establecer relaciones desde un concepto de libertad y desarrollo personal que no implique anulación alguna.