“Mi novio se enoja, grita, pelea mucho y nunca quiere hablar. Cuando él se enoja, se pierde y dura días sin hablarme. Antes lo buscaba, pero ahora me da igual, incluso, ahora soy igual a él y duro días sin hablarle. No sé si estamos juntos porque la última vez se enojó porque le trajo pan a mi mamá y a ella se le olvidó darle las gracias. Ya tenemos mucho tiempo sin hablarnos y me aburrí de esto y creo que ya no voy a seguir con él”.