“¿Qué se puede hacer cuando uno tiene una relación de noviazgo con una persona que siempre quiere tener la razón? Mi novio y yo discutimos muchas veces por cosas tontas, pero él siempre quiere tener la razón. Cuando se da cuenta que está equivocado, no es capaz de disculparse. De una u otra forma siempre me culpa de todo y esto me llena de muchísima frustración”.