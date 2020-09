“Tengo un dilema, mi novio tiene una hija de 17 años que tiene una situación muy complicada con la mamá. Por mucho tiempo he visto a mi novio sufrir por no poder verla. Él es un gran papá y sufre mucho porque la muchacha dejó los estudios y está en drogas. Yo quiero apoyarlo y le dije que se la traiga a vivir con nosotros para ayudarla, pero la muchacha no quiere. Le hemos puesto reglas sencillas de colaboración en casa y horarios, pero con ella no es fácil y se dejó de comunicar hace meses con nosotros”.