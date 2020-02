“Me siento muy insegura con mi novio, ya que todo el tiempo me dice que estoy gorda y que tengo que adelgazar, que me tengo que cuidar y que mujeres sobran en la calle. Yo mido 1,60 metros y peso 54 kilos, vivo en una eterna dieta y haciendo ejercicio, pero para él no es suficiente. Cuando estamos juntos en la calle él pasa viendo mujeres y me compara. Él me dice: 'Vea ella si tiene un cuerpazo o me compara con mis hermanas, pues para él son más guapas y atractivas. Vivo angustiada y triste de saber que no logro complacerlo”.