“Doctor, no quiero parecer una mamá sobreprotectora, realmente no lo soy ni soy una suegra metiche, pero mi nuera le ha hecho un infierno la vida a mi hijo. Ella cada vez que tienen un problema lo saca de la casa y mi hijo se viene para la mía, luego lo busca y se va con ella. En una de esas quedó embarazada de otra persona y mi hijo la aceptó, le dio los apellidos al chiquito y sabe que no es su hijo. Yo decidí respetar las decisiones y veo ese chiquito como un nieto, pero ellos viven un infierno”.