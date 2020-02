“Mi papá falleció hace unas semanas de un infarto y no ha sido fácil, porque él era un muy buen padre. Lo que más me ha dolido es que después del novenario mi mamá sacó todas las cosas de papá, quitó sus fotos y no nos dio la oportunidad de participar o decidir. Hemos discutido por eso y ella dice que lo hizo porque quiere evitarnos dolor. Siento que mi mamá lo borró de nuestra vida”.