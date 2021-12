“Mi papá se juntó con otra y desde entonces no tiene tiempo para nosotros”

“Mi hermana menor tiene 18 años y yo tengo 21, quería preguntarle qué pasa si nosotras decidimos no ver a nuestro papá en Navidad. Nuestros padres se divorciaron hace cinco años, mi papá se juntó con otra persona y desde entonces no tiene tiempo para nosotros. Quería saber qué pasa si no lo vemos más, porque él es una persona muy difícil y cada vez que lo vemos lo que hace es llenar el ambiente de negatividad y culpar a mi mamá de todo lo que pasó en el divorcio, cuando en realidad fue él quien le dio vuelta y tiene un hijo con la mujer con la que vive”.

1. A mí me encanta promover la simplicidad a partir de una lectura correcta de la realidad, usted describe dos grandes hechos: hay un divorcio con una ausencia de su padre y cada encuentro tienen características negativas por la posición de él. En frente de esta realidad, usted como persona: ¿qué quiere hacer?, ¿le beneficia la relación?, ¿le afecta la ausencia? Responder preguntas le puede ayudar a clarificar la situación.

2. Hay un principio muy sano en la vida, al margen del tipo de vínculo o el parentesco que se tenga con una persona, y este es: toda relación que podamos sostener en la vida tiene que estar orientada a la integración de bienestar. Sostener y mantener una relación que se aleja de una sensación de paz emocional crea conflictos y tensiones. ¿Tiene sentido sostener esa relación?

3. Creo que usted y su hermana están en una edad en la que pueden analizar objetivamente qué decisión tomar. Estas decisiones no se toman por resentimiento, enojo, fastidio o saturación emocional, porque tendremos una base conflictiva, pero cuando los hechos y la realidad nos dicen que exponerse a esta persona causa dolor, entonces, ¿qué es lo que usted quiere que pase en la vida?

4. Aprender a tomar decisiones y definir muy bien nuestro círculo social a partir del crecimiento emocional determina en mucho el impacto que vamos a tener en nuestra vida. Tome las consideraciones necesarios para hacer un buen análisis para que pueda tomar una decisión sana.