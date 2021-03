“Mi pareja siempre me ha dicho que soy una persona difícil, amargada y complicada, puede que tenga razón en algo, pero, por otro lado, también es que yo he estado con él en una relación llena de mentiras, malos tratos y lo he agarrado muchas veces en cosas con mujeres, y claro que me enojo. Entonces dice que por eso es que él hace las cosas, porque yo soy una amargada. Le digo que si no está bien que se vaya, pero no se va e igual sigue haciendo lo mismo todo el tiempo”.