“Mi pareja no es detallista, se comunica poco y no le gusta salir”

“Mi pareja no es detallista, se comunica muy poco y no le gusta salir, así que la que tiene la iniciativa en todo soy yo, porque él nunca se apunta a nada de lo que propongo. Le he dicho que tiene que poner de su parte y responde: “así soy yo”. Para este 14 de febrero le dije que reservé un lugar bonito y que teníamos que ir un poquito elegantes, peri me dijo: “usted sabe que a mí esas cosas no me gustan”. Nunca paseamos y todo lo pago yo. Quisiera saber cómo puedo hacer para que él sea más detallista, su indiferencia es mucha y ya son muchos años así”.

1. Cuando se tienen aspiraciones fuera de la realidad siempre se van a cultivar enormes frustraciones y posiblemente se viva en un conflicto constante con la pareja y con un gran dolor en el interior.

2. Usted dice que durante muchos años ha intentado comunicarse, proponer, analizar y que ha tenido la iniciativa con propuestas para crear una relación más activa y creativa. Usted pregunta, ¿cómo hago para que mi pareja sea detallista?, pero este es un enfoque equivocado.

3. Quienes construyen relaciones en conflicto con el perfil interpersonal, conductual, comunicativo o expresivo de su pareja y dicen amar a profundidad, esperando que se transforme en un ser humano que le resulte más agradable, inmediatamente nace la pregunta, ¿usted se enamoró de la persona que él es o de la que espera que sea?

4. Las elecciones no pueden basarse en aspiraciones, sino en analizar objetivamente si hay actitudes, conductas o formas de ser que posibiliten una relación en la que haya concordancia, en los objetivos y aspiraciones de vida y de no ser así se está fuera de la realidad.

5. Si este proceso le hace vivir frustrada porque no logran sincronizar sus aspiraciones como pareja, es posible que se requiera terapia y en algún punto podrían tener que analizar la viabilidad de la relación. Toda relación es un proyecto de dos personas conscientes que trabajan por construir de manera conjunta un proyecto de mutua satisfacción y si no es así, van por mal camino.