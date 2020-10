"Tengo una relación de varios años y mi pareja no me abre espacios para relacionarme con su familia porque dice que ellos no me aceptan, ya que mantienen una relación muy estrecha con su expareja. Él dice que no se va a echar ese pleito con su familia, pero casi todos los fines de semana se reúnen a almorzar con la expareja y ella pasa ahí las Navidades, en las fiestas, los cumpleaños y hasta hacen paseos juntos y mi novio va. Yo soy como un fantasma en su vida y lo mismo pasa con los amigos. Él lo que hace es verme una vez a la semana en mi casa, ¿cómo puedo hacer para convencerlo de que cambie esto?