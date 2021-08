“Mi pareja no quiere divorciarse de su ex porque dice que no le afecta”

“Empecé a salir con una persona que está separada hace varios años, pero cuando hablamos de su divorcio dice que no quiere hacerlo porque a él no le afecta. Para mí no deja de ser complicado, porque no podemos pensar en comprar nada y no hemos salido del país porque tiene que pedir la autorización para hacerlo. Hay un montón de temas que él no resuelve y se enoja cuando le digo que no quiero vivir en estas condiciones. Han pasado casi cuatro años y no resuelve nada”.

1. Construir un proyecto en relación parte de la capacidad de mostrar empatía, respeto y apertura a lo que cada uno desea, y luego negociar lo que va a ser el proyecto de pareja, considerando las aspiraciones de ambos.

2. Una relación de pareja que tiene una visualización hacia un proyecto de convivencia como comprar una casa, definir un presupuesto o hacer planes de viaje, por ejemplo, tiene que tener una base real en lo emocional, económico y legal. Sin embargo, usted no puede hacer nada de esto porque su pareja tiene temas pendientes respecto a su situación personal y afirma que no lo va enfrentar. Esto crea incompatibilidad en la visión del proyecto de pareja.

3. Usted afirma que él le ha dicho que así está bien, que no ve la necesidad de hacer cambios, pero sus aspiraciones no concuerdan con la realidad. Los hechos son elementos para tomar una decisión.

4. Un proyecto relación de pareja requiere un profundo respeto a las aspiraciones personales y basadas en una negociación que permita la construcción de una relación estable.

5. Aún cuando haya diferencias profundas de criterio, si hay apertura a la negociación se puede avanzar. Si se topa con una posición cerrada, se debe responder cosas como: ¿realmente tienen un proyecto de pareja?, ¿la persona que se elige tiene temas no resueltos que imposibilita en el proyecto? Desde ahí debe hacer un análisis a profundidad para tomar decisiones basadas en hechos.