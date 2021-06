“Los últimos dos años he estado con un hombre que tiene una hija. Lo conocí con tres años de separado y él acostumbra ir a ver a la hija, algo a lo que no le veo problema pero va los martes y jueves a verla y se queda dormir ahí. Los fines de semana, de viernes a domingo, cada 15 días, también queda dormir allá por lo que me siento muy incómoda y se lo he dicho, ya que la otra muchacha vive sola, pero se enoja y me grita horrible. No soy celosa ni controladora, pero espero que se ponga en mis zapatos”.