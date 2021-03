“Tengo una fuerte sensación de estrés. Mi pareja ha tenido muchas dificultades para mantener la relación sexual, pierde la erección y no quiere buscar ayuda. A él no le gusta hablar del tema y al principio me decía que no sabía qué le pasaba, que era el trabajo, luego empezó a decirme que está lleno de resentimientos y ahora me dice que yo le doy pereza. Realmente no sé qué es lo que pasa”.