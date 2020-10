“Mi pareja tiene problemas de sobrepeso y es muy descuidado. A lo largo del noviazgo hemos hecho esfuerzos para cuidarnos. Yo empecé a cuidar mi peso y mi alimentación, pero él dejó todo botado. Desde hace meses no quiere hacer nada y realmente tiene problemas de salud, pero no quiere cuidarse. Él es así con todo, el estudio no lo termina, el trabajo lo deja botado, gasta el dinero en tonteras, siempre tengo que ser yo la que está encima y por eso lo terminé. Él no deja de decirme que soy una persona superficial”.