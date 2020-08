“Viví en unión libre cinco años, soy profesional y tuvimos un hijo. Desde que empezamos quedé embarazada y él me sacó de trabajar, pero en realidad mi relación fue un infierno lleno de maltratos, gritos, palabras ofensivas, celos y control. Dejé de ver a mis amigos y de trabajar por él, llegamos a los empujones hasta que me armé de valor y lo dejé. Ahora que estoy sola no me deja en paz, me acosa por todo lado y como empecé a trabajar me pasa amenazando de que me va a quitar a la chiquita. Él no paga pensión, aparece en mi casa a cualquier hora y vivo con mucho temor, al punto que decidí dejar mi apartamento e irme a vivir con mi mamá y mi hermana porque tenía miedo de estar sola”.