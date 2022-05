“Mi suegra lo único que hace es hablarme del ex de mi novia cada vez que me ve”

“Estoy saliendo con una muchacha y tenemos una bonita relación. Ella tuvo un novio por ocho años y lo terminó hace casi cinco años. Desde entonces yo soy el primer novio que lleva a la casa, pero mi suegra cada vez que me ve lo único que hace es hablarme de la relación de ella con el exnovio y de las características de su expareja. Yo me he quedado callado y tengo muy claro que el problema no es mi novia, pero me resulta muy cansado. Lo último me dijo es que le caigo bien, pero que no soy tan buena gente como el ex, lo cual me llamó la atención, porque ella terminó con él porque le dio vuelta muchas veces y la señora lo sabe”.

1. Es sano que usted tenga claro que esto lo hace la madre de su novia y no su novia, pues en algunas ocasiones se pueden molestar con la pareja por las acciones de los padres, cuando en realidad eso no está en su control. Tener esto claro le ayuda a alivianar la tensión entre ustedes.

2. En algún punto la estrategia de omitir y evadir los comentarios puede resultar una estrategia de manejo adecuada para evitar fricción o tensión, pero no deja de ser incómodo y molesto. Comprender la intencionalidad de dichos comentarios es difícil.

3. En ocasiones lo que se omite o se evade se acumula y genera procesos de presión que pueden terminar generando una mayor fricción, así que con asertividad, respeto y buscando el momento correcto, quizá sea conveniente hablar con la señora. No sobre sus comentarios como tal, sino como usted se siente cada vez que ella habla de las virtudes de la expareja y las contrasta con la suyas, para construir un canal de comunicación abierto, claro y honesto.

4. Y una vez hablado hay que entender que si el patrón se repite se puede dosificar el tiempo que se pasa con ella. Recuerde que a veces la conducta es incomprensible, máxime cuando se vuelve repetitiva, imprudente e insensata. Trabaje esto con su pareja desde la paciencia, la prudencia y ojalá que haya mayor asertividad por parte de su suegra.