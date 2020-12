“Cuando tenía 20 años me di cuenta que mi papá no era mi padre biológico. Mi mamá me había tenido antes y mi papá adoptivo se casó con ella cuando estaba embarazada y me acogió. Una tía me contó todo y cuando toqué el tema con mi mamá, ella no quiso hablar. Pasaron los años y ella murió. El señor dice que él sí es mi papá y es un gran ser humano, me quiere muchísimo y yo a él. Pero no dejo de preguntarme, ¿quién es mi papá?”.