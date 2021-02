“Mi tío murió hace poco y tuve una relación muy cercana con él, ya que casi nadie le hablaba en la familia. Él tomó la decisión de apartarse, porque era un adulto mayor y gay, por lo que sus hermanos lo hicieron a un lado. Él fue muy amoroso, jugaba mucho conmigo y fue como mi padre. Cuando murió me dejó tres casas y una enorme suma de dinero, que nadie sabía que la tenía, pero un abogado me localizó y me ayudó con todo, pero esto me ha traído muchos problemas porque la familia quiere que reparta lo del tío en partes iguales, pero decidí no hacerlo porque creo que no se lo merecen y nadie me habla”.