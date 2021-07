Mia Khalifa anuncia en una carta que se separó de su marido

Mia Khalifa llevaba rato con el chef. Instagram. Mia Khalifa llevaba rato con el chef. Instagram.

La exactriz porno Mía Khalifa se separó de su marido, el chef sueco Robert Sandberg, con quien llevaba dos años de casada.

La influencer, de origen libanés y de 28 años, soltó la bomba en sus redes sociales, en las que afirmó que tras casi un año de terapia de pareja no lograron hacer que el matrimonio funcione.

“Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara , pero después de casi un año de terapia y esfuerzos nos alejamos sabiendo que tenemos un amigo en el otro, y que realmente lo intentamos”, aseguró la exestrella porno en sus redes sociales.

Y continuó: " Siempre nos amaremos y respetaremos porque sabemos que no fue un hecho aislado el que causó nuestra ruptura, sino más bien la acumulación de diferencias fundamentales irresolubles de las que nadie puede culpar al otro”.

[ Mia Khalifa pide que se borren todos sus videos de cine para adultos ]

Más allá de las detalladas causas, la también locutora deportiva indicó que la separación se dio “sin remordimientos” y que ya comenzaron a vivir sus vidas “por separado” , pero unidos por familia, amigos y el amor por sus perros.

“Esto se retrasó mucho, pero estamos contentos de habernos tomado nuestro tiempo y haberlo dado todo, y de poder irnos diciendo que nos esforzamos al máximo”, señaló.

Cabe resaltar que la exactriz no permitió ni un solo comentario en la publicación, lo que hace suponer que todavía está muy vulnerable por la separación.

Mia dejó el porno hace varios años. Instagram. Mia dejó el porno hace varios años. Instagram.

A medias

Khalifa se comprometió con el chef sueco en marzo de 2019, y contrajo matrimonio en la cocina de su primera casa, el 10 de junio de 2019.

La celebración de su unión se pospuso a causa de la pandemia de coronavirus y, finalmente, nunca se hizo.

La artista, que se desempeñó en el cine para adultos entre 2014y 2015, se convirtió en la estrella número uno en Pornhub , lo cual causó una gran controversia en Oriente Medio, luego de que se filtraran imágenes sensuales en las que se la puede ver usando un hijab.

Finalmente, se separó de esa industria y calificó esta etapa como “los peores meses de su vida”.

En el podcast Call Her Daddy, de Alexandra Cooper, Khalifa contó en marzo pasado: “Empecé a disociar y a fingir que las cosas nunca habían sucedido, hasta el punto de que no hablé de la pornografía durante los tres primeros años, simplemente me callé y nunca hablé de ello”.

En este sentido, recordó aquellos años en los que vivió en un departamento “infestado de cucarachas”.

“Tenía dos millones de seguidores en Instagram, todo el mundo pensaba que estaba viviendo a lo grande, no era el caso “, admitió.

Este no es el primer divorcio de Khalifa , la joven se casó en 2011 con un compañero de colegio y terminó separándose legalmente en 2016.