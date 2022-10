Mia Khalifa dice que estafa a sus seguidores de OnlyFans

Mia dejó de hacer películas porno hace varios años, pero aún así sigue siendo muy famosa. Instagram.

Mia Khalifa es una exactriz de cine pornográfico, que salió de la industria hace unos años y se convirtió en modelo y en una verdadera influencer con 27 millones de seguidores alrededor del mundo. Sacando provecho de su fama y de su buena presencia, esta mujer de origen libanés, de 29 años, que actualmente vive en los Estados Unidos, abrió una cuenta en el sitio para adultos OnlyFans.

En una reciente entrevista, Sarah Joe Chamoun, nombre real, dijo que en esa plataforma suele “estafar” a algunos de sus usuarios que quieren romper las reglas que ella sigue en ese sitio.

“Soy la persona más mala del mundo”, se autodefinió la modelo, tras hacer su revelación.

En la entrevista con la comediante estadounidense Ziwe, para el canal ShowTime, la exactriz para adultos reveló cuál era el contenido que subía a OnlyFans y qué era lo que hacía con los seguidores menos respetuosos.

“Desnudos, no”, respondió ella, para sorpresa de su entrevistadora, y luego añadió: “Yo lo llamaría una desnudez sugerida”.

Entonces, la anfitriona del programa le consultó cómo era que ella generaba el compromiso de sus seguidores, a lo que la exactriz porno respondió: “Lo hago hablándoles estupideces”. “¿Qué querés decir con eso?”, inquirió nuevamente Ziwe. “Es que soy la persona más mala del mundo”, respondió ella.

Cuando la entrevistadora le pidió que amplié en sus conceptos, la modelo explicó: “Si alguien viene a hablarme de mala manera y me dice, por ejemplo: ‘Mándame contenido XXX’, yo voy, busco el block de notas y anoto: ‘XXX’. Después les cobro 15 dólares para que puedan desbloquear ese contenido”. “Realmente me divierto mucho allí con la gente que no respeta mis límites. De verdad los estafo”, concluyó la modelo, ante la mirada de sorpresa de Ziwe .

Más adelante, y ya puesta a declarar con conceptos controversiales, cuando la entrevistadora le consultó acerca de si ella no sentía que vendía su cuerpo en OnlyFans , la modelo replicó: “Creo honestamente que si nos guiamos por la definición ‘vender tu cuerpo ‘, estar en el ejército es peor que estar en OnlyFans, porque en ese caso le estás vendiendo tu cuerpo al gobierno”.

Khalifa estuvo apenas tres meses en el universo del cine para adultos, cuando tenía 21 años, pero alcanzó fama mundial (y se convirtió en la actriz más convocante de ese género) al provocar un revuelo por haber grabado escenas de sexo llevando un hiyab, el velo que utilizan las mujeres musulmanas.