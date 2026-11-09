¿Michael Barrantes en Mira quién baila? Esto dijo el exjugador sobre llegar a la pista

Michael Barrantes ve difícil cambiar el fútbol por la pista de Mira quién baila, después de conocer de cerca el esfuerzo que exige el concurso.

El exjugador morado y manudo asistió este domingo a la octava gala para apoyar a Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños. Se mostró feliz durante la visita, aunque una cosa es disfrutar el programa como espectador y otra muy distinta ponerse en los zapatos de los participantes.

Al terminar la gala, en Mira quién habla le preguntaron si le gustaría pasar del público a la competencia, como otros exfutbolistas que han probado suerte en diferentes formatos de baile.

Michael Barrantes no se mostró convencido de bailar

Michael Barrantes prefiere la presión de un estadio que la de una pista de baile. (Prensa Alajuelense)

El exjugador agradeció la experiencia, pero dejó claro que la posibilidad de participar le parece complicada después de ver lo que ocurre en la pista.

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“Vinimos a apoyar a Jaz, esperamos que pueda seguir en la competencia. Encantado de vivir esta experiencia, pero viviendo la experiencia hoy, está complicado (participar), lo veo muy difícil, pero bueno esperemos a ver qué pasa”, explicó.

Aunque no cerró por completo la puerta, Barrantes tampoco se lanzó a aceptar el reto. Su esposa agregó un detalle sobre sus habilidades artísticas: aseguró que canta mejor de lo que baila.

Acostumbrado a la exigencia del fútbol, el exmediocampista se inclinó por la presión de un estadio antes que la de presentar una coreografía.

Barrantes reconoció el trabajo de quienes salen a bailar cada domingo y contó que sus conversaciones con Jazmín le han permitido entender mejor la dificultad de la competencia.

“Yo creo que es más difícil bailar, más hoy viendo a estos chicos que hacen un gran esfuerzo. Obviamente hablo con Jaz y uno se da cuenta que no es fácil, no es sencillo”, expresó.

Por ahora, el exfutbolista disfruta el programa desde el público y concentra su apoyo en Salas, quien está nominada y podría salir en la próxima gala si no le gana en votos a Papi Pazz.

Aunque inicialmente se mostró poco convencido, Michael Barrantes no descartó por completo la posibilidad de participar en Mira quién baila. Al final, aseguró que, si recibe una propuesta, la analizaria con su esposa.