Michael Rubí estuvo a poco de renunciar a Dancing with the Stars...

Michael Rubí logró algo que ya había descartado. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

No cabe duda que si hay alguien que ayudó a que la colombiana Lorna Cepeda se dejara el trofeo de Dancing with the Stars, ese definitivamente fue Michael Rubí.

El bailarín no solo supo sacarle el jugo a todas las capacidades para actuar de la cafetera, sino también, la puso a moverse y a mejorar conforme pasaba cada semana. Además, se convirtió en una persona de confianza para ella y eso terminó de hacer la mezcla perfecta para ganar.

¡Saluden a la campeona! Lorna Cepeda, la Peliteñida, ganó Dancing with the Stars

Sin embargo, eso estuvo a punto de no darse, pues el coreógrafo estuvo cerca de renunciar a participar en la sétima temporada del programa del 7, ya que se encontraba muy cómodo trabajando en República Dominicana, lugar al que se había ido debido a la falta de trabajo en nuestro país por motivo de la pandemia.

“La verdad que cuando me ofrecieron Dancing, por primera vez este año, dije que no, no planeaba venir, pero después de varias negociaciones aquí estoy. No era porque no quisiera venir a hacer el formato sino porque quería explorar otras cosas que era lo que hacía allá, pero a mí Dancing me llena de ilusión, poner en escena mis coreografías, mis ideas y eso significa una gran oportunidad y por eso agradezco a Teletica que me la hayan dado”, dijo.

Michael contó que también le frustraba el hecho de que con ninguna de las figuras con las que había bailado, había podido levantar el trofeo de campeón.

Michael Rubí estuvo cerca con Keyla pero no lo logró. (Jose Cordero)

Recordemos que por sus manos pasaron estrellas como doña Doris Goldgewitch, Jalé Berahimi, Sophia Rodríguez, Keyla Sánchez y Sharon Segura. Lo más cercano al triunfo fue el segundo lugar que obtuvo con la presentadora de Calle 7 en el 2018.

“Sí me frustraba, honestamente creí que no iba a llegar nunca, sabía que hacía buen trabajo pero siempre sentí que no era suficiente y por eso no lograba estar en el podio. No vine enfocado en ganar porque así lo estuve durante muchos años y eso me quitó la paz, entonces puse todo en manos a Dios y esa fue la forma de encontrar el camino”, aseguró.

Ahora le tocará descansar y ver si regresa o no a Dominicana.