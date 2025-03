Michael Rubí se reencontró con una amiga muy especial previo a su concierto con Gloria Trevi

Michael Rubí es uno de los bailarines de Gloria Trevi en su nueva gira. (redes/Instagram)

El bailarín Michael Rubí se reencontró con una amiga muy especial que conoció en Dancing with the Stars, gracias a la gira que realiza con la cantante mexicana Gloria Trevi.

El costarricense tuvo que viajar con todo el equipo de producción de Trevi hasta Los Cabos, México, donde la noche de este martes tenían concierto.

Resulta que en ese lugar vive la actriz colombiana Lorna Cepeda, la que salía en la novela “Yo soy Betty, la fea”, y obviamente, aprovecharon para verse.

Lorna Cepeda y Michaerl Rubí se reencontraron en México. (redes Lorna Cepeda /Instagram)

Rubí contó en sus redes que tenía muchas ganas y ansias por ver a Lorna con la que hizo una gran amistad, luego de participar en el concurso de baile de Teletica, pues tenían mucho de no verse.

Michaell Rubí se reencontró con Lorna Cepeda

Lorna les contó a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram que “por fin” se vio con Michael Andrés, como ella le dice, pues siempre prometió visitarla y nunca lo hizo.

“Bueno, aquí está con su Gloria Trevi y yo estoy acá feliz de la vida en mi casa, aquí en Cabo San Lucas, me está visitando, bueno, no me visitó a mí, sino que realmente yo estoy acá, gracias Michael Andrés”, le dijo al costarricense.

Michael Rubí y Lorna Cepeda fueron los campeones de Dancing with the Stars 2022. Instagram

Lorna y Michael fueron los campeones de Dancing with the Stars en su sétima temporada que se transmitió en 2022.