Michael Rubí se tatuó la cara del amor de su vida

Michael Rubí ganó junto a Lorna Cepeda la temporada pasada de Dancing with the Stars. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El bailarín Michael Rubí venció sus miedos y hace unos días se hizo su primer tatuaje.

Dicen que el primer ‘tatto’ tiene que ser algo especial y que signifique mucho por si termina siendo el único.

Pues el ganador de la sétima temporada de Dancing with the Stars decidió grabarse para siempre la cara del amor de su vida, y no hablamos precisamente de su expareja Diego Barahona, quien por cierto sigue viviendo en República Dominicana.

Esta es la primera vez que se tatuaba. Instagram

Michael Andrés, como le decía Lorna Cepeda en el programa de Teletica, se tatuó la cara de su perrito Tobby.

Ahora la gran pregunta es si quedó con ganas de hacerse más tatuajes o si por más anestesia que le pusieron quedó curado.