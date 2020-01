– Muchísimos amigos, aunque también no amigos. El hecho que constantemente, modestia incluida, se le reconozca a uno cuando se ha hecho algo bueno, por el tipo de entrevistas o un comentario. He tratado de hacer algo que creo que en otros programas deportivos no se ha hecho y he tratado de imponer un estilo y creo que lo he logrado conseguir. Además, que yo sepa, no se hace un editorial en otro programa deportivo, no digo que no exista, pero yo no lo he oído. Yo cree una sección que llamé ‘Mi opinión’ y cuando uno editorializa quiere decir que es algo responsable para que también el público sepa que no es solo informar, tertuliar o comentar, sino que se editorializa y creo que algo queda.