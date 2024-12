Miguel Varoni lamenta muerte de Sandra Reyes, su gran amor en Pedro el escamoso. (Instagram)

Miguel Varoni, el querido actor que dio vida a Pedro el escamoso, expresó su tristeza por la muerte de Sandra Reyes, quien fue su gran amor en la inolvidable telenovela.

Sandra falleció este domingo 1º de diciembre a los 49 años tras luchar contra un cáncer de seno, llenando de dolor a la televisión colombiana.

“Hasta siempre mi doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…”, fueron las palabras del actor junto a una fotografía de ambos.

Sandra Reyes, actriz colombiana, falleció este 1.° de diciembre. A nivel internacional, es principalmente recordada por su participación en la popular serie 'Pedro, el escamoso'. Foto: Instagram de Sandra Reyes.

La icónica novela, producida por Caracol Televisión, se emitió entre 2001 y 2003, conquistando a los espectadores con la historia de amor entre Pedrito Coral y su jefa, Paula Dávila; sin embargo, en la segunda temporada de Pedro el escamoso, emitida este año, la doctora Paula también enfrentó un trágico final.

Tras un periodo de separación, los personajes se reencontraron, y Paula le confesó a Pedrito que padecía cáncer y que le quedaban pocos días de vida, cerrando su historia con un emotivo desenlace.