Mijares aclara cuál es su situación real de salud tras la preocupación de sus fans

Medios mexicanos informaron que Mijares estaba hospitalizado, pero esto dice el cantante

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Mijares aclara rumores sobre su estado de salud tras la preocupación de sus fans. (BERENICE FREGOSO EL UNIVERSAL )

Hace unas horas, algunos medios mexicanos informaron que Mijares estaba hospitalizado, lo que generó preocupación entre sus fans, quienes lo han notado más delgado y han temido por su estado de salud.

Ante los numerosos rumores y la reacción de sus seguidores, el artista emitió un comunicado oficial desmintiendo que esté hospitalizado.

“A todos nuestros amigos y fans: Ante la reciente nota publicada sobre una supuesta hospitalización de Mijares, queremos aclarar que esta información es completamente falsa. La salud de Mijares está muy bien, gracias a Dios”, indica el comunicado.

Además, agradecieron a los seguidores del cantante y los instaron a no “dejarse llevar por noticias falsas”.

“Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares y AlmaShow. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público. Reiteramos: Mijares se encuentra estable y NO está internado”, explica el informe.

