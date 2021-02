“El 8 de enero de 1990 subí a un avión para volar a Tokio. Pateando y gritando. No quería pelear, todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado”, escribió.