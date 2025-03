Milena González, La trailera, mostró una faceta poco conocida

A Milena González le gustan las motos, pero no deja de lado su tráiler verde. (Cortesía)

Milena González enseñó a sus seguidores una faceta poco conocida que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos.

La guapa trailera apareció andando en moto, bien equipada con uniforme de motocross.

En el clip que compartió Mile se ve lo rápido que andaba, de hecho le contó a uno de sus seguidores que se cayó, pero continuó como si nada.

Este medio se puso en contacto con la querida creadora de contenido y aseguró que estaba grabando una promo para un evento de motores.

Milena González ama todo lo que tiene motor. Captura (Milena González/Milena González)

Milena González confesó que le gusta mucho las motos, pero su tráiler es su consentido. (Milena González/Milena González)

“A mí todo lo que sean motores me encanta muchísimo, es sentir esa adrenalina”, detalló.

González comentó que nunca se le ha hecho complicado manejar moto.

“Cuando a mí me dicen esto, se usa así y yo veo que tiene motor, nada más me subo y me voy, esa pasión es algo que ya yo traigo”, añadió.

Mile confesó que de vez en cuando mata un poco de fiebre con las motos; sin embargo, confesó que una de las cosas que no deja de andar es en su semejante tráiler verde.