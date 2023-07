Milena la trailera acelera corazones con nuevas fotografías

Esta es una de las tres fotografías que compartió Milena González. (Instagram)

Milena González aceleró bastantes corazones con las nuevas fotografías que compartió en sus redes sociales este martes por la noche.

La famosa trailera y amante de los camiones, como se define ella en Instagram, posteó en esa red social unas imágenes suyas bastante sensuales.

Tal y como tiene acostumbrados a sus miles de seguidores, en las nuevas fotos Mile no se guarda nada al posar frente a la cámara, con la que se lleva muy bien.

Milena González es mamá de cinco hijos y casada. (Instagram)

LEA MÁS: ¡Qué cuerpazo! Milena la trailera se mostró como nunca antes lo había hecho

“No busco ser una mujer perfecta, busco poder ser quien soy y estar segura de mí misma”, escribió la famosa tiktoker en el posteo que hizo.

Mile se hizo bastante popular a mediados del 2020, cuando en medio de la pandemia se abrió una cuenta en TikTok que sumó miles de seguidores rápidamente. Ella compartió ahí parte de su vida siendo trailera.

Milena González conquista las redes sociales con sus fotos. (Instagram)

LEA MÁS: (Video) Trailera tica Milena González es todo un pegue en TikTok

“Yo disfruto mucho esto, me encanta manejar y comparto esto con mi familia, tengo cinco hijos y siempre que puedo los llevo conmigo, aunque los dos mayores ya son adolescentes y ya no les hace tanta gracia como a los más pequeños, que siempre me piden que los lleve a todo lado”, contó a La Teja en ese momento.