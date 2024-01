Milena la trailera está chivísima porque la desnudaron con inteligencia artificial

Milena la trailera está muy molesta. (Archivo)

Milena González, mejor conocida como Milena la trailera, está enojadísima por una desagradable situación que está viviendo.

La macha expresó su indignación en redes sociales, ya que se convirtió, por segunda vez, en una víctima de la inteligencia artificial.

Mile, por medio de su cuenta de Instagram, compartió dos fotos, una en traje de baño que fue la que realmente se tomó y la que sale desnuda que fue hecha con la inteligencia artificial.

“Me imagino que muchos ya han visto estas fotos hechas con inteligencia artificial que circulan en varios grupos y que no tienen nada bueno que aportar. Ya quisieran que la foto fuera real, pero no, no es mi personalidad y nunca verán una foto mía así, lo hacen para llamar la atención y demostrar que son muy buenos hombres para andar desprestigiando a una mujer”, escribió.

Ante esta publicación, en La Teja contactamos a la conductora del chunchón verde (su tráiler) y nos comentó que el viernes de la semana pasada andaba en playa Avellanas de vacaciones con su familia, por lo que decidió compartir una foto en traje de baño en sus historias de Instagram.

“Apenas compartí la foto que me tomó mi esposo, la agarraron para hacer otro desnudo con inteligencia artificial, me están difamando y dañando mi imagen, yo pensé que esto se había acabado, pero no. Este tipo de foto se hace viral de una forma increíble”, añadió.

Milena se dio cuenta de la fiesta que estaban haciendo con sus imágenes porque varios de sus amigos la alertaron.

“Un amigo me aconsejó que aclarara que no soy yo, porque mucha gente sí se la puede creer”, agregó.

La conductora de la gran nave verde expresó su molestia y hasta les mandó un mensaje a las personas que comparten ese tipo de contenido.

“Si los hombres quieren ver ese tipo de contenido que lo vean en páginas de adultos. Si una mujer está en la playa es obvio que se va a poner traje de baño, pero deberían respetar porque tengo hijos y esposo, hasta deberían ponerse a pensar si fueran sus familiares. ¿Qué sentirán?”, comentó.

La conocida creadora de contenido dijo que este tipo de situaciones no le quitan el sueño, pero no le gusta que la imagen de ella ande por todo Internet.