Milena la trailera mostró las curvas que se maneja y nos contó cuál es su secreto

Milena la trailera siempre deja con la boca abierta a sus seguidores, por su destreza al manejar el tráiler que tiene, pero también por su belleza.

La guapa en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía donde sale mostrando sus tremendas curvas en un traje de baño de dos piezas.

En la fotografía se puede ver a Mile, luciendo su linda figura, la cual tiene gracias a que le pone bonito con los ejercicios y se cuida en la alimentación.

Este medio habló con Milena González, quien nos contó cuales son sus secretos para mantenerse así de esbelta.

“Tengo un secreto, mismo que deberían seguir todas las mujeres, cuidarnos mucho y no solo por vanidad sino por salud. Trato de entrenar todos los días, me encanta ir al gimnasio y bueno me hice un retoque estético.” dijo.

González nos contó que ella cada vez que puede se va al gimnasio a entrenar; sin embargo agregó que hay días que se le complican ya que sale en su camión, y hay viajecitos en lo que no regresa el mismo día. “Si se puede sacar una hora y media, son sacrificios que hay que hacer para mantenerse en forma”, contó.

De fijo más de un seguidor le agradeció tremendo detalle al compartir la foto, ya que a cualquiera le enamora.

“Qué hermosa eres”, “Como siempre bella mujer”, “Hermosa”, “Con mucho respeto, eres hermosa que Dios te bendiga y sigas teniendo muchos éxitos”, fueron parte de los piropos y buenos deseos que le dejaron sus seguidores.