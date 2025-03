¿Mimi Ortiz le perdonaría una infidelidad a Toni Costa? Esto respondió la guapa

Mimi Ortiz se la jugó para responder una pregunta que le hicieron y que tendría relación con Toni Costa. Fotografía: Instagram de Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz recurrió al ingenio para responder una pregunta que le hicieron en redes y que estaría relacionada con su noviazgo con el coreógrafo español Toni Costa.

La exparticipante de Mira quién baile habilitó este martes la cajita de preguntas de Instagram y muchos de sus seguidores aprovecharon para “chismear”.

“¿Perdonarías una infidelidad?”, fue una de las interrogantes que le plantearon a la modelo y bailarina, quien no dejó al curioso sin respuesta, pero tampoco le dijo lo que, posiblemente, él quería escuchar.

“Vanellope (su perrita) me es infiel con una bola y la perdono todos los días”, respondió Ortiz a la pregunta.

Su respuesta la acompañó de una foto de su “perrhija”, que fue la excusa perfecta para evadir responder algo relacionado con su galán, a quien conoció el año pasado en el reality de baile de canal 7.

Aunque en esta oportunidad Mimi no relacionó su respuesta con Toni, a finales de enero sí habló abiertamente de lo que pasaría en caso de que su galán español le diera vuelta.

“Soy cero celosa, muy relajada, tranquila y confío demasiado. Yo sé lo que quiero y lo que decido y le he dicho a él (a Toni) que si hace algo no me lo hace a mí. Yo no soy víctima de nadie, yo sé lo que quiero y lo que no, lo que decido y lo que no. (Y se lo he dicho) si usted hace algo, al final al que se lo hace es a usted, porque el que pierde es usted, no yo”, dijo hace semanas en el pódcast de Diego Bravo y Keyla Sánchez.

