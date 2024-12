Mimi Ortiz opinó sobre la tiradera entre su hermana y Yokasta Valle por final de MQB

Libny "Mimi" Ortiz ganó el segundo lugar de Mira quién baila (MQB) por votación del público. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Libny “Mimi” Ortiz decidió opinar sobre la tiradera que se tienen su hermana mayor y la boxeadora Yokasta Valle por el resultado final de Mira quién baila (MQB).

La primera en tirar fue la cantante Shirley Ortiz, quien publicó en sus redes que la única merecedora del primer lugar era su hermana “Mimi”, aunque por votación del público la ganadora fue la boxeadora Naomy Valle.

Cuando le preguntaron a “Yoka” sobre qué opinaba al respecto no dudó en tirar uno de sus derechazos y contestó: “Si Naomy hubiera quedado de segundo, tercer o cuarto lugar, jamás yo me hubiera puesto a decir nada. Llegó a la final, ganó lo que tenía que ganar, y lo importante es que todo ese dinero va al Hospital de Niños. Que ella siga hablando porque Naomy es la campeona y nadie se lo va a quitar”.

La cantante Shirley Ortiz es la hermana mayor de Mimi Ortiz. (Shirley Ortiz)

Ante este dimes y diretes que se tienen las hermanas de las participantes ahora es Mimi la que opinó al respecto luego de ver todo el burumbúm que se ha armado en redes sociales al respecto.

La ganadora del segundo lugar de la competencia de baile de Teletica empezó por aclarar que es normal que alguien quiera defender a su hermana menor, pero que sin embargo, no opina igual que ella.

“No opino igual que ella, no pienso igual, pero para mí es normal esa reacción como he visto a muchos de ustedes molestos también por el resultado, es parte de... hay muchos que querían que yo ganara y hay otros que querían que ganara Naomy, estuvo muy parejo. Incluso, la producción del programa me dijo: ‘Mimi durante las dos horas del programa usted iba ganando, luego ganaba Naomy, luego ganaba usted, luego ganaba Naomy así íbamos y cuando se cerraron las votaciones iba ganando ella’, entonces eso realmente a mí me hace sentirme ganadora porque no fue que me ganaron por un montón”, dijo en una historia que subió a su Instagram.

Mimi Ortiz opinó sobre el pleito entre su hermana y Yokasta Valle

Yokasta Valle y Naomy Valle posaron junto a Paula Picado, dueña de Teletica, luego de la gran final.

Mimi agregó que “no veo por qué tanto alboroto”, que comprende que su hermana se enojara y expresara su molestia y que no lo ve mal porque todos tienen derecho a expresar lo que sienten y que todo es parte de la competencia.

“Pienso que demasiado alboroto por algo que es parte de, es lo normal”, mencionó.

La influencer además aclaró que lo mejor es responder con “amor y agradecimiento” para no hacer polémica “donde no la hay”.