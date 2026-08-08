Farándula

Mimi Ortiz presume al hombre que la conquistó casi al mismo tiempo que Toni Costa

Presentadora y modelo sacó a relucir a su amor mientras guarda total silencio sobre su aparente ruptura con el bailarín español

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Por Manuel Herrera

Mimi Ortiz presumió en las últimas horas al hombre que la conquistó casi al mismo tiempo que Toni Costa.

La presentadora y modelo asoleó a su amor, como le llamó, al tiempo que guarda total silencio sobre la aparente ruptura con el bailarín español.

Mimi Ortiz
Mimi Ortiz presumió al amor que conoció casi al mismo tiempo que a Toni Costa. (Instagram/Instagram)

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“El amor mío”, escribió Ortiz en sus historias de Instagram al compartir una publicación del bailarín Yenier Jiménez, con quien bailó en el 2024 en el show televisivo Mira quién baila.

Un cariño que nació en los salones de ensayo

Mimi y Yenier hicieron una gran química en la pista, consolidando una amistad y cariño que sigue intacta dos años después.

Mimi se expresó así de Yenier en las últimas horas porque él completó un trend de Instagram en el que destacó a la macha como su “crush”.

Mimi Ortiz
"El amor mío", dijo Mimi Ortiz sobre Yenier Jiménez. (Instagram/Instagram)

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Precisamente fue en los salones de ensayo de la competencia que creció el gran cariño y admiración entre ellos, de la mano con el surgimiento de la relación sentimental entre ella y Toni Costa.

Todo apunta que el amor entre Mimi y Costa no prevaleció en el tiempo, pero con Yenier las cosas sí fueron totalmente diferentes.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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