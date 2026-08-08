Mimi Ortiz presume al hombre que la conquistó casi al mismo tiempo que Toni Costa

Mimi Ortiz presumió en las últimas horas al hombre que la conquistó casi al mismo tiempo que Toni Costa.

La presentadora y modelo asoleó a su amor, como le llamó, al tiempo que guarda total silencio sobre la aparente ruptura con el bailarín español.

Mimi Ortiz presumió al amor que conoció casi al mismo tiempo que a Toni Costa. (Instagram/Instagram)

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“El amor mío”, escribió Ortiz en sus historias de Instagram al compartir una publicación del bailarín Yenier Jiménez, con quien bailó en el 2024 en el show televisivo Mira quién baila.

Un cariño que nació en los salones de ensayo

Mimi y Yenier hicieron una gran química en la pista, consolidando una amistad y cariño que sigue intacta dos años después.

Mimi se expresó así de Yenier en las últimas horas porque él completó un trend de Instagram en el que destacó a la macha como su “crush”.

"El amor mío", dijo Mimi Ortiz sobre Yenier Jiménez. (Instagram/Instagram)

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Precisamente fue en los salones de ensayo de la competencia que creció el gran cariño y admiración entre ellos, de la mano con el surgimiento de la relación sentimental entre ella y Toni Costa.

Todo apunta que el amor entre Mimi y Costa no prevaleció en el tiempo, pero con Yenier las cosas sí fueron totalmente diferentes.