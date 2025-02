Mimi Ortiz retomó el baile a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado y nos reveló detalles del momento

Mimi Ortiz volvió a bailar en las canchas del Estadio Ricardo Saprissa. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz, conocida por su energía y carisma, volvió al baile a pesar de los desafíos que enfrenta con su lesión en la columna.

La bailarina, quien había tenido que alejarse de los escenarios, compartió con nosotros todos los detalles de su emotivo regreso, este domingo en el estadio Ricardo Saprissa, lugar del que guarda recuerdos muy especiales para ella, pues años atrás fue rumberita.

“Con las hernias sigo exactamente igual, no ha cambiado nada. Me tengo que operar, pero con el tratamiento y la fisioterapia, he logrado reducir el dolor a cero. Mi pierna ya no está dormida, pero la lesión sigue ahí”, le contó a La Teja.

Recordemos que la macha tiene dos hernias en la columna, una le ha crecido 10 milímetros y le presionaba un nervio en su pierna izquierda, que le causaba fuertes dolores y hasta desmayos.

“Hace 15 días me permitieron regresar al gimnasio, pero con ejercicios muy limitados, específicos, que puedo hacer siempre y cuando no sienta dolor y no se me duerma la pierna. Aún no puedo alzar a mi hijo, ni bailar como antes, pero gracias a Dios, ya no tengo dolor”, compartió.

Su regreso al escenario, aunque modificado para no poner en riesgo su salud, fue una experiencia muy especial. Mimi se unió a las chicas de TDMAX para participar, brevemente, en una coreografía adaptada a sus necesidades, sin movimientos que comprometieran su espalda.

Mimi Ortiz contó que aunque su presentación fue pequeña disfrutó mucho. (Instagram/Instagram)

“No fue una participación completa, solo unos segundos, pero fue suficiente para sentirme bien, para sentir mi pasión por el baile. Todo fue movimiento de brazos, hombros, no se movía la cadera, no tuve movimientos de alto impacto, y tampoco tuve horas de ensayos que eso mata mi espalda. Ellos solo me enseñaron 30 segundos de la coreografía y esa fue mi participación”, expresó.

Mimi contó que la operación es inevitable y se la debe realizar en los próximos meses, pero detalló que su esperanza es que todo salga bien.

“La operación tiene que ser lo más pronto posible, sé que es una operación que sí me va a imposibilitar por muchas semanas y que tengo que organizarme porque yo soy mamá, tengo muchos compromisos, vivo sola, entonces tengo que organizarme con toda mi familia y a mi alrededor. Ahorita tengo unas fechas programadas; por ejemplo, tengo la boda de mi mejor amiga el 8 de marzo y quiero coordinar para operarme en abril o mayo. Mientras tanto, me están preparando para el preoperatorio, en el que también preparan ciertas partes de mi cuerpo para que la recuperación de la operación sea más rápida”, expresó.

El bailarín David Duma adaptó la coreografía para que Mimi Ortiz se presentara. Captura (Instagram /Instagram)

La exparticipante de Mira quién baila detalló que tenía 10 años de no bailar en el estadio Ricardo Saprissa.

“Regresar y volver a vivir esos momentos, el camerino, el alistarse, escuchar la afición, ver a Saprissa meter goles, sentir esa pasión en el estadio que es lindísima y bailar en la cancha me trae lindos recuerdos”, concluyó.