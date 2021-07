“¿Yo en un catálogo? ¡Jamás! ¡Por Dios! Nunca en la vida me he dedicado a ofrecer ni servicios de compañía, ni servicios sexuales, ni nada por el estilo. No soy de ese tipo de trabajos. Yo pienso que hay que ganarse el dinero de otra forma. El hecho que suba fotos en vestido de baño, que sea modelo, que me encante tener mis redes sociales como las tengo, no quiere decir que yo sea prostituta, que cambie mi trabajo, mis horas, por sexo y dinero.