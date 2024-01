Mimi Ortíz se tiró duro a sí misma por cómo se veía en sus inicios como modelo

Mimi Ortiz es una guapa modelo costarricense. (Instagram)

Libni “Mimi” Ortíz no se guardó nada y este miércoles se rió y se criticó a sí misma por unas fotografías que se encontró de cuando debutó en eventos como modelo.

“Vean lo que me encontré en el baúl de los recuerdos. Este fue mi primer evento como modelo”, escribió la vecina de Tibás sobre una fotografía que compartió en sus historias de Instagram.

En la imagen, Mimi luce bastante chiquilla, con una diminuta licra y un “top” muy pegaditos al cuerpo que “dibujan” muy bien su silueta.

Mimi Ortiz compartió estas fotos de sus inicios como modelo en eventos masivos. (Instagram)

Según se observa, para ese momento ella modelaba para una marca de vehículos y en esa oportunidad lo hizo en un estadio costarricense.

Tras compartir la foto, Mimi se “despedazó” así misma al criticar lo que vio.

“Lo que yo me pregunto es cómo hacíamos para usar esos pantalones. Ahora yo no podría usar eso, se me ve la cesárea. Es demasiado. ¿Cómo yo entraba en ese pantalón?”, dijo Ortíz en una de dos historias que compartió en Instagram tras la singular foto.

Mimi Ortíz recordó sus inicios como modelo

En su siguiente comentario, la guapa y extrovertida rubia criticó el arete que, para esos tiempos, andaba en su ombligo y hasta extrañó el trasero que, según dijo, se lo “lavó” el pantalón.

“Y véme el arete del ombligo. Me llegaba hasta la rodilla. ¡Qué gracioso! Y el pantalón era tan bajo que se me desaparecieron las nalgas. ¿Dónde están mis nalgas? Me las robaron en el estadio. ¡Devuélvamelas!”, agregó la guapa.

Si juzgamos por los colores rojinegro del atuendo, Mimi estaba trabajando en el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de la Liga Deportiva Alajuelense.

Mimi Ortiz criticó su arete del ombligo y sus nalgas. (Instagram)

Ortíz saltó al “estrellato” en Costa Rica en el 2013 luego de participar en el Chica Reef de ese año y aunque no ganó; su belleza, cuerpazo y ángel se mantuvo por años en las pasarelas, en la radio y en la pantalla chica.