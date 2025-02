Mimi Ortiz y Toni Costa se muestran muy enamorados y confiesan cómo inició su amor

Toni Costa y Mimi Ortiz siguen gritando su amor a los cuatro vientos. (Instagram/Instagram)

Toni Costa y Mimi Ortiz siguen gritando a los cuatro vientos lo enamorados que están y esta vez lo evidenciaron en el programa Buen día, de Teletica.

El juez español y la exparticipante de Mira quién baila (MQB) estuvieron de invitados en el programa de este viernes, propiamente en la sección de cocina.

El bailarín cocinó una tarta de papa con la que habría terminado de conquistar a la modelo costarricense, con quien inició un romance en diciembre.

Mimi recalcó que ese platillo español es de sus comidas favoritas y que a Toni le queda delicioso. Además, ella recalcó que fue su suegra, quien le enseñó a cocinarla.

Toni Costa y Mimi Ortiz derrocharon amor en Buen Día. (redes/Teletica.com)

Durante la conversación con Nancy Dobles y Daniel Céspedes, el español reconoció que se empezó a enamorar de ella desde el día que les tocó sacarla a bailar en el programa.

“Ese día normal, cumplimos el papel de juez y yo de participante. La gente sí me decía en la calle, yo no lo notaba, pero la gente sí me decía mucho en la calle: ‘ay, es que usted le gusta a ese juez’, porque él tiraba ahí sus comentarios picarones, pero yo decía que no porque después del programa, todo bien, no pasaba nada, pero ese día que él dice: ‘soñé contigo’ y yo: ‘¡cómo, estoy en su subconsciente’...”, contó Mimi.

“Entre tanto ensayo y ensayo, soñé que estaba corrigiéndola en su posición de baile y fue eso, te lo juro que fue eso, pero bueno, que uno diga soñé contigo al aire, como que sonó picante”, explicó Toni por su parte.

Toni fue el gran ganador

La modelo e influencer además contó que ese día en el programa cuando lo escuchó decir que había soñado con ella la puso tan nerviosa que se le olvidó la coreografía.

Desde ese día, ella empezó a notar que de verdad le gustaba al juez y fue así como se empezó a encender la chispa de amor entre los dos.

Fue hasta el 19 de diciembre anterior, en la boda del exfutbolista Austin Berry, que se hizo público su noviazgo, el cual ya va para dos meses.

Mimi además contó que ya hay marcas que los están contratando para trabajar juntos y que ese es uno de los motivos, además de celebrar San Valentín, por las que el español está en el país.

Toni y Mimi se empezaron a enamorar desde este día cuando les tocó bailar juntos en Mira quién baila. (Instagram)

Toni dijo en la revista matutina de Teletica que él fue el que más ganó en MQB y sin bailar porque se terminó enamorando de Costa Rica y se ganó el amor de Mimi.

Además, explicó cómo están haciendo para mantener vivo el amor a pesar de la distancia, pues él vive en Miami, Estados Unidos.

“Viajando, mucha comunicación, vale que está el teléfono para vernos cada día y que Miami está más cerca que Guanacaste creo, así que en avión en dos horas y media te plantás aquí o ella viene para allá. Tenemos nuestros espacios, siempre las cosas buenas y positivas, aunque el deseo es siempre estar juntos cada dia”, explicó el bailarín.

Mimi recalcó que más adelante verán si se lo trae a vivir a Costa Rica o si más bien ella se muda a Miami.

Toni Costa paga este precio por tener de novia a una tica

La pareja además confesó que su canción de amor se llama “La distancia”, de Manuel Medrano, y que este fin de semana se irán a celebrar a la playa.

Antes de terminar el programa, la pareja del momento se pegó su bailadita, bien acaramelados, mientras Jeff On cantaba para los televidentes.