Minnie tica se vistió de gala para su cita con Ricky Martin

Ricky Martin fue puro sabor en su concierto sinfónico en Parque Viva. (MAYELA LOPEZ)

Ricky Martin reunió a miles de personas en el concierto sinfónico que presentó este sábado en el Parque Viva y entre los asistentes estuvo nada más y nada menos que la Minnie tica, un singular personaje que es muy famoso en las carreras de atletismo.

Doña Ingrid Borbón Vásquez, vecina de La Aurora de Heredia, dejó de lado la ropa del personaje de Disney que usa para correr y se vistió de gala para el especial encuentro con el astro boricua, quien desde siempre ha sido su amor platónico, según dijo a La Teja.

Borbón es bastante conocida en el país, principalmente entre las personas que participan en carreras de atletismo los fines de semana, ya que prácticamente no se pierde ni una y en todas participa vestida como la tierna Minnie.

Este sábado, la señora mostró su otra faceta: la de fan de Ricky Martin y lo hizo en su versión más elegante, vestida completamente de negro y lista para su primer encuentro con el cantante puertorriqueño.

“Ricky Martin y yo tenemos casi la misma edad. Lo recuerdo en aquellos años en Menudo. Era mi amor platónico y ahora estoy aquí esperándolo para verlo después de tantos años. Será de mucha nostalgia este encuentro ya que lo sigo desde niña; de cierta forma me reencontraré con esa época de mi vida”, dijo la deportista de 55 años.

Es la primera vez que ella asiste a un concierto de Ricky, quien regresó al país este 31 de agosto tras siete años de ausencia en los escenarios ticos; por eso, doña Ingrid cuidó cada detalle de cómo quería lucir en el show.

Ingrid Borbón Vásquez, atleta que corre vestida como Minnie en las carreras de atletismo no se perdió el concierto de Ricky Martin. (Manuel Herrera F.)

“Esta es Ingrid, la mujer detrás de la Minnie de las carreras; solo que me puse así de elegante para la ocasión. Tengo dos días de haber escogido mis botas, mi ropa, mi maquillaje, todo lo tenía listo desde el jueves. Era especial este día porque él es especial, es algo lindo, bello, canta hermoso. Él es hermoso. Es un muñeco”, afirmó la señora con evidente emoción.

Borbón disfrutó del concierto desde el sector de gramilla y aunque los aguaceros previo al espectáculo quisieron pasearse en su esperado momento, ella estaba determinada a disfrutar al máximo el concierto, a pesar de que este domingo se tiene que levantar a las 4 a. m. para una carrera en la que irá, por supuesto, vestida como Minnie.

“Me voy a trasnochar pero no me importa, igual me levanto porque yo para las carreras es como si fuera para una fiesta. Me levanto a las cuatro de la mañana, me arreglo y me pongo mi traje de Minnie, un suéter, tomo café y me voy para la carrera”, dijo la emocionada fan de Martin.

Doña Ingrid dice que le encanta ser la Minnie tica en las carreras porque se identifica mucho con ese personaje, con quien comparte algunas cualidades.

“Minnie es mi personaje favorito. Es una muñequita muy coqueta, muy carismática y muy femenina y me identifico con ella. Somos muy coquetas”, explicó la herediana, quien tiene 14 años de correr en carreras de atletismo de 10 y 21 kilómetros.

Ingrid Borbón siempre corre vestida como Minnie. (Mayela López)

El concierto de Ricky Martin

Ricky Martin salió al escenario del Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva minutos después de las 8 p. m.

Su show “Ricky Martin Sinfónico” marcó un precedente en el historial de presentaciones que el cantante tiene en el país, pues nunca antes se había presentado con una orquesta y mucho menos con una conformada por solo mujeres y todas ticas.

Con la pegajosa pieza “Pégate”, Martin encendió una noche que amenazó con ser bastante lluviosa, pero el agua se disipó y el ambiente calentó mientras el galán boricua hacía lo suyo en el escenario.

“Buenas noches, San José. ¿Cómo estás? Ya siento que es una noche muy especial, lo siento por tu energía, por tus miradas, por tu pasión. Siempre es así en esta maravillosa tierra que es Costa Rica. Ustedes son como mi combustible, siempre me llevo de aquí amor sincero”, fueron las primeras palabras que dedicó Martin a un público que, al igual que doña Ingrid, no dejó de gritar ni corear sus canciones a lo largo del conciertazo.

“Volverás”, “La bomba”, “Disparo al corazón”, “Vuelve” , “La mordidita” y “Livin la vida loca”, fueron parte de las piezas que interpretó Martin con el gran sabor de la música sinfónica.