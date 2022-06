“Mis papás han vivido como perros y gatos toda la vida, ¿qué pasará si me voy?”

“Me desgasta mucho escuchar a mi madre quejándose de mi papá todo el día. Ellos han vivido como perros y gatos toda la vida, de hecho no sé si valga la pena que sigan juntos, desde la mañana hasta la noche es un infierno. Tengo una hermana mayor que vive con su pareja y como los pleitos son terribles ella me ha dicho que me vaya vivir con ella, pero no estoy segura porque soy la que evita que se griten, que se falten el respeto o se tiren cosas, ¿qué pasará si me voy?”.

1. Cuando se vive en un círculo disfuncionalidad severo en ocasiones los hijos asumen un papel de contención, de mediadores o de puentes entre los padres con el objetivo de evitar conflictos y esto desarrolla procesos de vínculos de un apego insano, porque se asumen roles que no les corresponden.

2. Seguir en este círculo puede resultar muy complejo y por eso usted se siente obligada a estar ahí, pero ellos son dos adultos, su hermana le está haciendo una oferta que podría evaluar porque usted tiene derecho a hacer elecciones en virtud de su paz emocional.

3. Si usted ha jugado un papel de mediadora en todo este proceso, salirse de este rol puede generar muchas contradicciones a nivel emocional, por lo que debería buscar ayuda profesional para usted, porque esto provoca un accionar que muchas veces no tiene relación alguna con la libertad emocional que todo ser humano necesita.

4. Pero tampoco puede atrapar su crecimiento o desestimar una oportunidad de desarrollo porque ellos no asumen su proceso para buscar soluciones. Tiene que llegar un momento en el que usted se dé cuenta que tiene derecho a establecer una vida sin este círculo complicado y que su papel como hija no es mediar en los conflictos que ellos, como adultos, no han logrado resolver. Este no es el rol de una hija, usted los puede acompañar, contribuir y aportar, pero no paralizarse en virtud de una problemática que no suma nada bueno.