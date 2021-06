“En mi familia hay muchos conflictos, mis padres por razones que no logro entender siempre le consienten todo a mi hermano. Él tiene su trabajo y vive aparte, pero es una persona muy desordenada económicamente y tiene múltiples problemas. Ellos pretenden que nosotros le paguemos sus deudas, pero como yo dije que ya no más, mis papás no me hablan. La verdad no puedo con esto, estoy muy dolida con esta situación”.