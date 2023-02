Misael Ramírez nos contó su historia de amor con Elevinia

Misael Ramírez asegura que un buen semental es el que respeta la relación y se mantiene firme con la mujer. Cortesía

Misael Ramírez es todo un semental con las mujeres, pero eso no quiere decir que les dé amor a todas.

En su corazón solo hay espacio para una mujer, Elevinia, que aunque no anda con él, siempre está presente aunque sea por teléfono.

Pero, ¿cómo fue que esta pareja se conoció y cuál es el secreto de Misael (personaje de Roque Ramírez) para mantenerse firme con su mujer? Acá la historia...

- ¿Cuánto tiempo tiene con Elevinia?

Este.. vea, son más de 32 años de estar ahí yo con Elevinia.

- Aguantando que llaman...

Los dos. ¡Arajo! Un ratico yo y otro ratico ella, ¡¿entendistes?! Pa’ no desgastarnos. Entonces, estamos como una pareja de recién casados en la playa.

- ¿Cómo?

Después le digo. ¡Arajo! ¡¿Entendistes?! Es que sos curiosilla.

- ¿Cómo fue que la conoció?

Usted sabe que a mi nadie me ha preguntado esas cosas, aaah... De hecho, ya me está llamando Elevinia, espere un momento.

(Habla por teléfono): Aló, sí, Elevinia. Estoy aquí conversando con la que se queja, ah no, con la de La Teja. Sí Elevinia, lo que usted diga, sí, sí mi amor. Bueno, hasta luego, chao.

¿Qué me estaba preguntando?...

- ¿Cómo fue que la conoció?

Fue un cafeeé (cantando). Fue un café, de hecho yo estaba haciéndome un cafecito y entonces ella llegó ahí me dice: ‘¿Por qué está solo?’, y yo, no sé, como que el destino nos unió y ahí todo comenzó en un café.

Decirle un piropo a la mujer de vez en cuando es parte de sus técnicas para ser todo un semental. Instagram

- ¿Le costó conquistarla?

No, porque al principio usted sabe cuando uno le llama la atención a alguien, ¿entendistes? Entonces empecé a conocerla y esas cosas.

En esos tiempos yo no quería tener nada serio, era exactamente un 31 de diciembre y entonces dije yo: ‘Bueno, me gustaría tener una relación seria por lo que resta del año’. ¡Arajó! Y a ella le hizo gracia eso y lo hicimos.

- ¿Hicieron qué?

La cita. La cita. Y así empezamos a conocernos.

- Pero Elevinia se nota que es una mujer de carácter fuerte, ¿le costó echarle el cuento?

Vea, un semental no le echa el cuento, actúa. ¡¿Entendistes?! Ya cuando dice: ‘¿Qué fue lo que pasó?’, ya lo que pasó, pasó y ya.

- Dicen que los sementales son difíciles de enamorar, entonces, ¿qué hizo Elevinia para que usted cayera rendido?

Yay, es como los caballos mañosos, hay que irle dando y dando y dando, que le vayan soltando la rienda a uno y socándola un poquitico. ¡¿Entendistes?! Pero también es que lo agarran a uno cansado. ¡¿Entendistes?! Entonces ya uno sabe que hay que estar ahí.

- ¿Cuál es el secreto para tener tantos años juntos?

Vea, ya hablando en serio. Quiere que le hable serio de cómo debe de ser una relación.

- ¡Claro!

Lo más importante de una relación es la comunicación. Todo el mundo habla de la comunicación, pero es cierto. Tiene que haber mucha comunicación porque la relación es como un aplauso, ¡aah! Con una mano no se puede, no se puede aplaudir con una mano, tiene que haber dos manitas dándole y dándole (empieza a socar las manos), no se imagine eso, es aplauso, es aplauso. Entonces, yo creo que eso es muy importante.

- Sí, se nota que tienen buena comunicación, porque Elevinia lo pasa llamando a cada rato...

Ah sí, eso se llama lo que callamos los sementales. ¡¿Entendistes?!

Pero bueno, otra cosa importante de los sementales es tener todo siempre en manos de tatica Dios, ah, que Él es el que le ayuda a uno y resuelve cuando tiene que resolver. Cuando uno ya no sabe qué hacer el hombre es el que actúa. ¡¿Entendistes?!

Más que todo tener empatía, porque la empatía es muy importante, pero lo más importante es saber las formas de amar de las personas. Elevinia tiene una forma de quererme mucho a mí y yo también, yo no soy tan cariñoso, ella sí es muy cariñosa conmigo, pero las muestras de cariño mío son diferentes.

Aunque él siempre pasa rodeado de bellas mujeres, dice ser un hombre que sabe decir que no cuando llega la tentación. Instagram

- Veo que lo tiene muy bien alimentado también...

Aahhh... Es que a ella le gusta el toque del tobogán. ¡Arajoooo! Se pone el brazalete y se monta en el tobogán las veces que quiera, ¡¿entendistes?!

Pero bueno, es bonito, y como dijo Shakira, la monotonía es terrible, entonces hay que improvisar y reírse de lo que pasa y no sufrir sino enfrentar.

- ¿Y por qué nunca anda con ella?

Es que a Elevinia no le gusta los medios y esas cosas pa’ nada. Esta en uno si se tiene que sacrificar, a veces ella es muy celosa, y yo le digo: ‘Es que a veces gasto a otra pa’ no gastarla a usted’, ¡arajooo! No, no, es mentira, es mentira, pero bueno, eso es lo bonito.

Pero sementales espabílense, porque si a principios de febrero empieza a escribirle una amiga: ‘¿Qué te has hecho?’, es una trampa, es una trampa, entonces, pa’ que se espabilen, pa’ que se espabilen.

Misael contó que Elevina lo chinea mucho y que si no anda con ella es porque no le gustan las cámaras. Instagram

- ¿Y cómo ha hecho para ser un hombre fiel, más que confiesa que le encantan las mujeres?

Yo soy como los testigos de Jehová, ah.... Toco y veo, pero no entro. ¡Arajooo! ¡¿Entendistes?! Ese ese el toque. Eso es...

No, no, un semental tiene que saber tomar decisiones y el semental aprecia lo que tiene. Y hay cosas que no valen la pena perderlas por emociones o porque no se supo controlar, en todos los sentidos, con el licor, con los vicios, con los juegos, con todo los extremos, uno tiene que saber tomar decisiones y saber que lo que está haciendo es por el bien de uno y eso es recompensa de lo demás.

- Para terminar, ¿ya planeó que va hacer con Elevinia este 14 de febrero?

¿Qué no voy a hacer con Elevinia? Aaah... ¡¿Entendistes!? ¿Qué no voy a hacer?

Ahí estoy preparándole unas sorpresitas, pero va nalguiadita, porque hay que nalguear, pero lo más bonito es que un 14 no solo se celebre el 14 sino todo los días con la pareja. Me estoy yigüirreando ya, mejor dejémoslo ahí. ¡Ahómbreceeee!