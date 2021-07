Soy un poco tímida y eso me ayudó mucho a salir de mi zona de confort. Yo salía y a la gente no le gustaba, me decía cosas. Terminé siendo como un espejo y eso era lo que yo quería, como un despertar. Además, tengo una condición que se llama sinestesia, veo colores con formas geométricas con la música y me di cuenta, inconscientemente, que el disco (The Real Pavo) que estaba preparando en ese momento, muchos de los colores (que veía) eran morados y azules.