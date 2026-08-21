Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, revela la noticia más esperada de su embarazo

La modelo y Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, reveló este jueves una de las noticias más esperadas desde que dio a conocer que estaba embarazada el pasado 5 de junio.

Rees y su esposo Kurt Werner confirmaron a través de un divertido video que publicaron en redes sociales que el bebé que esperan es una niña.

Valeria Rees anunció su embarazo el 5 de junio. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Esposo de la exmiss Costa Rica Valeria Rees revela cómo ella lo acompañó cuando no tenía ni 200 dólares

Los esposos conocieron el sexo de su primera hija luego de que cada uno introdujera una copa en un pastel cuyo interior era totalmente rosa.

Valeria Rees será mamá de... ¿un niño o una niña?

Una gran felicidad

Al darse cuenta de que serán padres de una hija, la pareja se emocionó muchísimo al punto de que el nuevo papá se conmovió hasta las lágrimas.

Por supuesto que los mensajes de felicitación para los esposos no se hicieron esperar y ya son muchas las reacciones que tiene la publicación en redes sociales.

LEA MÁS: Modelo Valeria Rees protagoniza sensual sesión de fotos embarazada

La pareja aprovechó el momento para repasar en un video el proceso de su embarazo, desde el día en que se enteraron de que serían papás hasta cómo fueron compartiendo la noticia con sus seres queridos.