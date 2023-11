Miss Costa Rica Lisbeth Valverde ya da de qué hablar en El Salvador con un sorprendente detalle

Lisbeth Valverde contó que el vestido que llevaba tiene un valor muy especial para ella Foto: Instagram

La miss Costa Rica Lisbeth Valverde dejó con la boca abierta a más de uno con su llegada al Salvador, donde se llevará a cabo la edición 72 del Miss Universo el próximo 18 de noviembre.

Un video compartido en Instagram por un usuario llamado Roberto Martínez dejó en evidencia lo espectacular que se veía la tica, por eso aprovechó para preguntarle sobre su vestido.

“¿El traje es de algún diseñador?”, por lo que la macha muy orgullosa contestó: “Aunque usted no lo crea este vestido me lo hizo una señora de 70 años, ella es de Costa Rica cerca de la frontera de la zona Sur. Me lo hizo Mirian Arias, la mamá de una de mis amigas y se inspiró en este diseño”, comentó.

Lisbeth Valverde contó que el vestido se lo hizo la mamá de una amiga. Foto: Instagram

Además, la guapa agregó que el vestido que estaba luciendo le encantaba por el tono rosado y por el significado que tiene.

Por otro lado, nuestra representante en su cuenta de instagram compartió varias fotos con el vestido y fue catalogada como una muñeca.