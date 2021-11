Miss Costa Rica Valeria Rees mostró que es una mujer muy segura al compartir dura imagen del pasado

Valeria Rees no se avergüenza de su pasado y motiva a los demás con el ejemplo. Instagram

Una de las primeras cosas que hizo la Miss Costa Rica Valeria Rees al llegar a Israel fue demostrar que es una mujer muy segura de sí misma y orgullosa de su pasado, aunque haya sido bastante rudo.

La guapa, quien se encuentra en ese país para participar en Miss Universo el próximo 13 de diciembre, publicó en sus redes sociales una fotografía de hace unos años cuando padecía de anorexia, junto a otra imagen reciente y el cambio es sorprendente.

[ Valeria Rees ya está en Israel para luchar por la corona de Miss Universo ]

Es decir, cuando alguna persona de cualquier país se meta a su Instagram para conocerla, se topará más allá de una mujer bella, con alguien con una historia y un mensaje positivo para compartir.

“La chica de la izquierda siempre creyó merecer el mundo porque estaba haciendo lo ‘correcto’ para encajar, hasta maltratarse si fuera el caso, no comía más de 500 calorías al día, no comía carbohidratos, hacía ejercicio todos los días, no comía grasas ni comida chatarra, contaba todas las calorías que podía y todo era ‘light’.

“Tuve tanto miedo en recuperarme, en ignorar esa voz que me decía que si me comía ese sándwich estaba fuera de control, que era débil... pero a veces somos nuestros propios enemigos. La cultura dieta está tan normalizada que posiblemente muchas cosas de las que mencioné parecen normales, pero este es su resultado”, escribió al lado de la imagen.

Valeria Rees ahora está sana y se ve espectacular. Instagram

Cabe recordar que Vale tiene un proyecto social llamado Open Cage Foundation, con el cual ayuda a personas que sufren de esta enfermedad y quiere aprovechar la exposición del Miss Universo para que más gente entienda que maltratar al cuerpo no es sinónimo de belleza ni felicidad.

En la publicación agregó que todavía se enfrenta a preguntas incómodas debido a los estigmas que hay en cuanto a la belleza.

“Durante mi proceso a Miss Universo he recibido un sin fin de comentarios, por supuesto sobre mi apariencia física, pero ya no me afectan ya que he madurado bastante y tengo presente que hay muchas personas que proyectan sus inseguridades en los demás, sin embargo me sorprende cómo, sin tacto alguno, creen que es normal negarme ciertos alimentos por asumir que hago dietas extremas o bien sorprenderse cuando me ven comer de todo. ’Te pedí una ensalada’ ‘¿Azúcar en el café?’ ‘¿Usted come arroz?’ ¿Una miss no come queque’ “Me imagino que estás en una dieta extrema” “Ay que linda te ves te adelgazaste un montón”, ¿se lo dirían a la de la izquierda?”

“Si la Valeria de ese entonces supiera que cuando iría a Miss Universo no se maltrataría y más bien nutriría su cuerpo, no lo creería”, añadió en su mensaje.