Miss CR 2022: Ana Martínez es la concursante más joven que pulsea ser Miss Costa Rica

Ana Martínez es la cumiche de todo el grupo de concursantes. (Arnoldo Robert)

Con tan solo 20 añitos, Ana Martínez Porras vivirá la experiencia de un Miss Costa Rica.

A pesar de su juventud, la guapa está segura de que puede ser una digna representante de la belleza tica.

Perfil

Edad: 20 años.

Lugar de nacimiento: San José.

Profesión: Estudiante de ciencias políticas.

Instagram: @lifeanastyle.

-¿Por qué quiere ser Miss Costa Rica?

Me encantaría representar con orgullo y amor el nombre de mi país ante el mundo, tener un impacto positivo e impulsar a aquellas personas que tienen miedo de cumplir sus sueños, que eso solo es un paso para alcanzar lo que el destino tiene para cada uno de nosotros.

-¿Qué le ha dejado hasta ahora esta experiencia?

El Miss Costa Rica me ha hecho crecer integralmente como persona, he notado un cambio enorme desde aquel día del casting al día de hoy. Pero, sobre todo, me ha hecho ser más comprometida conmigo misma y he adquirido mucha más confianza. Darme cuenta qué soy capaz de todo lo que me proponga.