Miss CR 2022: Ella es Nancy Rodríguez, la bella alajuelense que sueña con la corona

Nancy Rodríguez Masís es vecina de Alajuela y estudiante de educación. (Arnoldo Robert)

Una mujer fresca, preocupada por el medio ambiente y con el sueño de ser Miss Costa Rica, así es Nancy Rodríguez Masís, quien este miércoles luchará por ser coronada como la mujer más bella de nuestro país.

Perfil

Nancy Rodríguez Masís

Edad: 21 años.

Lugar de nacimiento: Alajuela.

Profesión: Estudiante de Educación de las Ciencias.

Instagram: @nancy_rodriguez_m.

-¿Por qué quiere ser Miss Costa Rica?

Quiero representar a mi hermoso país ante el mundo, demostrar las riquezas que tiene Costa Rica, no sólo en cultura y biodiversidad, también con mujeres que brillan en tecnología, ciencia o deporte, además con sus contribuciones para promover un país más sostenible.

Principalmente, ver lo mucho que puedo aportar en pro de la sociedad costarricense y las mujeres valientes que la conforman.

-¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora?

Miss Costa Rica me deja una huella de crecimiento integral, donde se me ha dado la oportunidad de conocerme, amarme como soy, resaltar todos los aspectos que me caracterizan y me hacen una mujer hermosa, fuerte y segura.